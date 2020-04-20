В Москве предложили разрешить исполнителям с YouDo и Profi.ru оформлять пропуска для работы

Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru обратились к властям Москвы с просьбой разрешить исполнителям с их платформ, которые не зарегистрированы как самозанятые граждане, получать пропуска для работы. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным сервисов, на обеих платформах зарегистрировано более 2 млн жителей Москвы, большинство из которых не состоят на бирже труда и не имеют трудовых отношений.

«Эти люди работают на себя и оказывают различные бытовые услуги, которые в текущей ситуации очень востребованы жителями города: курьерская доставка, уборка, вызов сантехников, электриков и других специалистов»,— отмечают авторы обращения.

В Москве электронный пропуск для поездок по городу на транспорте — как на общественном, так и на личном — стал обязательным с 15 апреля и будет действовать как минимум до 1 мая. Пропуск можно оформить для посещения работы, медучреждений и для иных целей (не более двух раз в неделю). Количество поездок для посещения врачей и для тех, кто не может работать из дома, не ограничено. Такие же правила с конца прошлой недели начали действовать для волонтеров, которые оформили личный номер в центре «Мосволонтер».