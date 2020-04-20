Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов в России на фоне пандемии коронавируса

В первую неделю, объявленную нерабочей из-за пандемии коронавируса (с 30 марта по 5 апреля), выручка от продаж смартфонов в России сократилась примерно на 50% по сравнению январем, февралем и первыми днями марта. С аналитическими материалами компании GfK ознакомились «Ведомости».

По словам сотрудника одной из крупных розничных сетей, за первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении. Эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек связала спад с закрытием многих магазинов электроники.

По данным компании, падению предшествовал рост продаж — в середине марта по сравнению с началом года они выросли на 50%. Сейчас же, пос словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, наблюдается рост онлайн-продаж. В сети «Ситилинк» сказали, что закрытие точек торговли на них не сказалось, так как они занимаются дистанционными продажами.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в целом по году снижение продаж смартфонов составит 25–40%. Уровень падения зависит от того, когда с розницы снимут ограничения, объяснил он.

Напомним, в российских регионах из-за пандемии коронавируса введены ограничения, в частности, магазины, за исключением продуктовых, закрыты. Граждан обязали соблюдать самоизоляцию, выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости.