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В Перми МВД и СК попросили начать проверку после проведения пасхальной службы, на которой прихожане целовали недезинфицированный крест
Иван Жилинспецкор
Жительница Перми Екатерина Гончарова-Форсюк пожаловалась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет на пасхальную службу, прошедшую в храме Всех Святых.
«[Протоиерей] Андрей Литовка, несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, с кормлением прихожан с одной ложки», — написала она на своей странице в фейсбуке, прикрепив видеозапись, на которой видно, как прихожане подходят к священнослужителю и целуют крест, который он держит в руках. При этом после каждого целования крест действительно не подвергается обработке.
Сам Андрей Литовка в беседе с изданием 59.ru сообщил, что «только прикладывал крест ко лбу тех, кто подходил».
Ранее пермское управление Роспотребнадзора распорядилось ограничить доступ в храмы для прихожан на Пасху. С аналогичной просьбой выступил и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: «По благословению священноначалия и в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому краю следует ограничить, до особого распоряжения, доступ прихожан за богослужениями в храмах Пермской епархии», — говорилось в заявлении митрополита, опубликованном на сайте митрополии.
Получить комментарий митрополии по поводу богослужения в храме Всех Святых «Новой газете» не удалось: секретариат не отвечает на звонки.
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