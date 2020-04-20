В Перми МВД и СК попросили начать проверку после проведения пасхальной службы, на которой прихожане целовали недезинфицированный крест

Жительница Перми Екатерина Гончарова-Форсюк пожаловалась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет на пасхальную службу, прошедшую в храме Всех Святых.

«[Протоиерей] Андрей Литовка, несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, с кормлением прихожан с одной ложки», — написала она на своей странице в фейсбуке, прикрепив видеозапись, на которой видно, как прихожане подходят к священнослужителю и целуют крест, который он держит в руках. При этом после каждого целования крест действительно не подвергается обработке.

Сам Андрей Литовка в беседе с изданием 59.ru сообщил, что «только прикладывал крест ко лбу тех, кто подходил».

Ранее пермское управление Роспотребнадзора распорядилось ограничить доступ в храмы для прихожан на Пасху. С аналогичной просьбой выступил и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: «По благословению священноначалия и в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Пермскому краю следует ограничить, до особого распоряжения, доступ прихожан за богослужениями в храмах Пермской епархии», — говорилось в заявлении митрополита, опубликованном на сайте митрополии.

Получить комментарий митрополии по поводу богослужения в храме Всех Святых «Новой газете» не удалось: секретариат не отвечает на звонки.