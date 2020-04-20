Что произошло за ночь 20 апреля. Коротко

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 200 человек и достигло 204. За сутки скончались еще 28 человек, у которых был подтвержден диагноз: им было от 44 до 98 лет.

В канадской провинции Новая Шотландия мужчина, переодетый в полицейскую форму, открыл стрельбу. В результате погибли как минимум 16 человек, среди которых — сотрудница полиции. Правоохранительные органы пытались обезвредить 51-летнего нападавшего более 12 часов, после чего он был убит. Мотивы нападавшего неизвестны, однако полиция не считает инцидент терактом.

Агентство стратегических инициатив предложило правительству приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России, чтобы те могли получить пособия по безработице и другие льготы во время оказания поддержки работникам из-за пандемии коронавируса. В АСИ также считают необходимым подготовить «мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры».