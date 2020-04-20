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Заражено — 2 407 439 (в РФ — 42 853), смертей — 165 073. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Что произошло за ночь 20 апреля. Коротко

Общество

 

  • В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 200 человек и достигло 204. За сутки скончались еще 28 человек, у которых был подтвержден диагноз: им было от 44 до 98 лет.

  • В канадской провинции Новая Шотландия мужчина, переодетый в полицейскую форму, открыл стрельбу. В результате погибли как минимум 16 человек, среди которых — сотрудница полиции. Правоохранительные органы пытались обезвредить 51-летнего нападавшего более 12 часов, после чего он был убит. Мотивы нападавшего неизвестны, однако полиция не считает инцидент терактом.

  • Агентство стратегических инициатив предложило правительству приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России, чтобы те могли получить пособия по безработице и другие льготы во время оказания поддержки работникам из-за пандемии коронавируса. В АСИ также считают необходимым подготовить «мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры».

  • В Перми общественники попросили МВД и СК проверить законность пасхальной службы, которая прошла в храме Всех Святых. «[Протоиерей] Андрей Литовка, несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки, с кормлением прихожан с одной ложки», — рассказала местная жительница.

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Теги:
стрельба, коронавирус, nt
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