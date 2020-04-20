Агентство стратегических инициатив предложило приравнять мигрантов к гражданам России для получения ими пособий

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила приравнять трудовых мигрантов к гражданам России, чтобы они смогли получать пособия по безработице и другие льготы во время оказания поддержки работникам из-за пандемии. С ее письмом премьеру Михаилу Мишустину ознакомился ТАСС.

Она отметила, что аналогичная мера введена в Португалии. Там на время борьбы с коронавирусом и его последствиями 580 тысяч мигрантов приравняли к гражданам.

Другое предложение — подготовка «мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для этого в АСИ предлагают перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напомним, российские власти предложили ряд мер поддержки отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них — безвозмездная помощь от государства малому и среднему бизнесу на выплату зарплат в апреле и мае из расчета 12 130 рублей на сотрудника. При этом «Опора России» и «Общероссийский народный фронт» отмечали, что некоторые компании не могут получить господдержку из-за формальных оснований.