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Заражено — 2 399 954 (в РФ — 42 853), смертей — 164 943. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 200 человек

Общество

 

В Москве за сутки скончались еще 28 человек, у которых был подтвержден коронавирус, сообщили в оперштабе. Таким образом, число умерших с COVID-19 в столице достигло 204.

Пациентам было от 44 до 98 лет. Многие из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению и хроническую обструктивную болезнь легких. У троих умерших был сахарный диабет, еще у двоих — хронический бронхит, отметили в оперштабе.

По последним данным, в России подтверждено более 42,8 тысяч случаев заражения COVID-19, из них свыше 24 тысяч — в Москве.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима для поездок на транспорте до 1 мая, а также ужесточил ограничения. В частности, с 22 апреля номер проездного или машины должен быть прикреплен к пропуску. Собянин отметил, что билеты тех москвичей, которые этого не сделают, не сработают. Автомобилистов же власти планируют штрафовать в том числе с использованием камер фотовидеофиксации. 

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Теги:
em, москва, коронавирус
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