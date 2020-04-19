В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 200 человек

В Москве за сутки скончались еще 28 человек, у которых был подтвержден коронавирус, сообщили в оперштабе. Таким образом, число умерших с COVID-19 в столице достигло 204.

Пациентам было от 44 до 98 лет. Многие из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению и хроническую обструктивную болезнь легких. У троих умерших был сахарный диабет, еще у двоих — хронический бронхит, отметили в оперштабе.

По последним данным, в России подтверждено более 42,8 тысяч случаев заражения COVID-19, из них свыше 24 тысяч — в Москве.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин продлил действие пропускного режима для поездок на транспорте до 1 мая, а также ужесточил ограничения. В частности, с 22 апреля номер проездного или машины должен быть прикреплен к пропуску. Собянин отметил, что билеты тех москвичей, которые этого не сделают, не сработают. Автомобилистов же власти планируют штрафовать в том числе с использованием камер фотовидеофиксации.