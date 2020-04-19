В петрозаводском парке нашли человеческие останки. На его месте строится детсад

В петрозаводском парке Каменный Бор, на месте которого подрядчик строит детский сад, нашли человеческие кости. От этом «Новой» рассказал местный активист Алексей Клес.

Всего было найдено две кости – большая берцовая и бедренная, причем одну из них случайно обнаружили в куче земли рядом с местом, где стоял памятник артиллеристу Якову Степанову.

Ранее памятник снесли строители, на днях защитники парка поставили на его место новый. Сторонники застройки настаивают, что захоронений в Каменном бору нет, но найденные останки могут опровергнуть эту точку зрения. Примерно в этих местах в 1941 году проходила линия обороны Петрозаводска, и они могут оказаться не последними. Между тем, закон запрещает строительство любых зданий на месте захоронений даже после переноса останков. Сейчас кости изъяты полицией и направлены на экспертизу, которая установит их датировку.

Напомним, противостояние в Каменном бору идет не первый месяц. Противники строительства намерены отстоять это место как рекреационную зону.