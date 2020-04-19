Силуанов: ресурсов ФНБ хватит еще на три года. В марте Минфин говорил о как минимум шестилетнем запасе прочности

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец этого года составит около 7 триллионов рублей с учетом запланированных трат. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, ресурсов ФНБ хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть. «В такие непростые времена, которые сложились сегодня, ресурсы, накопленные резервы, как никогда необходимы», — сказал Силуанов.

На этой неделе Силуанов говорил, что на борьбу с коронавирусом и сглаживание экономических последствий пандемии российские власти направят около 2,8% ВВП или около 3,1 триллиона рублей. Это общий объем фискальной поддержки российской экономики.

При этом в марте Минфин сообщал, что России запасов прочности хватит по крайней мере на шесть лет при цене нефти в 25-30 долларов за баррель. Однако в конце марта-начале апреля она снижалась до 10-13 долларов. Аналитики также отмечали отрицательную доходность от экспортной продажи Urals.