В Асбесте женщину оштрафовали за фейк о заражении врача коронавирусом

52-летнюю жительницу Асбеста оштрафовали на 20 тысяч рублей за фейковый комментарий в «Одноклассниках» о том, что один из работающих в городе врачей заразился коронавирусом. Об этом «Новой газете» рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Женщина — электрик коммерческого предприятия написала в сообществе „Типичный Асбест“ о том, что в их муниципальном образовании зафиксирован случай заражения опасной инфекцией врача одного из медицинских учреждений. Хотя в реальности такого факта, к счастью, не было, — рассказал он. — Кроме того, сочинительница страшилок напугала земляков сведениями о том, что из-за границы якобы прилетела группа любителей путешествий численностью 200 человек. А они вместо того, что бы быть две недели на карантине, „шастают по городу и других заражают“».

Личность и местонахождение женщины выявляли сотрудники МВД и ФСБ. В объяснении, данном силовикам, она призналась, что просто хотела напугать людей, «которые потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах».

Суд признал женщину виновной в нарушении ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».