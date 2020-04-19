Посольство России в Праге объяснило отказ упоминать площадь Бориса Немцова в своем адресе высокой вероятностью ее переименования

Российское посольство в Праге объяснило отказ использовать в качестве официального адреса площадь, переименованную в честь убитого политика Бориса Немцова, высокой вероятность нового изменения названия. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.

Посольство России решило использовать адрес консульского отдела, который находится на улице Коруновачни, так как это название «является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима „площадь Бориса Немцова“».

Российские дипломаты отметили, что изменение адреса носит «исключительно технический характер», и «этому сюжету [в Чехии] намеренно пытаются придать политическое звучание».

О том, что посольство России в качестве официального адреса будет использовать адрес консульского отдела, который находится в 400 метрах от основного здания, стало известно накануне.

Напомним, что площади перед посольством России в Праге присвоили имя оппозиционера Бориса Немцова в последнюю годовщину убийства политика — 27 февраля.

Политика Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на мосту у московского Кремля. Хотя исполнители убийства были осуждены, его организаторы и заказчики до сих пор не найдены.

Прага стала четвертой столицей, где была увековечена память Немцова: первой переименовали площадь у российского посольства в Вашингтоне, а вскоре — скверы у зданий дипмиссий в Киеве и Вильнюсе.