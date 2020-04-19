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В Кировской области задержали мужчин, избивших водителя и врача скорой помощи

Общество

 

В Кирово-Чепецке задержали двоих мужчин, которые избили фельдшера и водителя скорой помощи. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

«В ходе проверки нападавшие были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей — 1985 и 1989 годов рождения», — отметили в ведомстве, добавив, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля около многоквартирного дома, куда бригада приехала взять у жильцов мазки на коронавирус: двое пьяных мужчин сначала напали на водителя «скорой», а затем и на врача, который вышел из подъезда после осмотра пациентов. В результате инцидента врача госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и лица.

Теги:
происшествия, кировская область, nt
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