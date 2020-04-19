Власти Москвы установили размер выплат донорам плазмы, переболевшим коронавирусом

В Москве установили размер выплат донорам плазмы крови, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к заболеванию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Согласно постановлению, которое подписал мэр Сергей Собянин, за каждые 150 мл плазмы будет выплачено 1250 рублей. Отмечается, что объем каждой сдачи, в том числе первичной, должен быть не менее 300 мл и не более 600 мл (+/-10%).

Выплаты донорам, переболевшим COVID-19, выше, чем установленные в Москве вознаграждения за сдачу крови: обычный донор плазмы за однократную сдачу получит 3,6 тысячи рублей за 600 мл.

Донорами плазмы для лечения заразившихся могут стать переболевшие коронавирусной инфекцией люди без хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве первые процедуры по переливанию плазмы переболевших доноров были проведены в НИИ Склифосовского и ГКБ № 52 на прошлой неделе. Соответствующую технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусом, так как кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к вирусу, которые помогают заразившимся в тяжелом состоянии сопротивляться инфекции. При обычных условиях для выработки антител требуется около одной-двух недель.