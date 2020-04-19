В Москве на 77 году жизни умер писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице», —уточнил Колесников.

Александр Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. С 1972 года он начал работать в газете «Гудок», затем — в «Московских новостях» и «Коммерсанте». Параллельно Кабаков писал романы, повести и рассказы. В 1989 году была опубликована повесть «Невозвращенец», по которой чуть позже был снят одноименный фильм. В 1990 году по мотивам второй части романа «Подход Кристаповича» вышел фильм «Десять лет без права переписки».

Кабаков был также автором таких произведений, как «Сочинитель», «Московские сказки» и «Считается побег».