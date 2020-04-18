В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек, заразившиеся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, число умерших пациентов возросло до 176 человек.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших пациенты от 30 до 93 лет», — рассказали в штабе, добавив, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания.

Так, 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом, а у 37-летнего пациента был диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали 20754 заболевших, из них 148 человек — умерли. Всего число заболевших по всей России достигло 36793, умерших — 313.