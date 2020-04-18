Узбекистан направил России самолет с медицинскими масками

В начале апреля Росиия получила 26 тонн гуманитарной помощи из Китая, в том числе медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Сама Россия отправляла военных специалистов, медоборудование, средства защиты и тест-системы в Италию, США, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также в Армению. Запросы о помощи по дипломатическим каналам России направляли некоторые страны СНГ.
В Узбекистане зафиксировали более 1,4 тысячи случаев коронавируса, четыре пациента умерли. Число заболевших по всей России достигло 36793, из которых умерли 313.