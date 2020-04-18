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Узбекистан направил России самолет с медицинскими масками

Общество

 

В Москве приземлился самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточнили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука, в составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, — медицинские маски. Всего Россия получит пять миллионов медицинских масок, а также медицинскую марлю.

«Полученные медицинские изделия будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией», — отметил Оверчук.

В начале апреля Росиия получила 26 тонн гуманитарной помощи из Китая, в том числе медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Сама Россия отправляла военных специалистов, медоборудование, средства защиты и тест-системы в Италию, США, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также в Армению. Запросы о помощи по дипломатическим каналам России направляли некоторые страны СНГ.

В Узбекистане зафиксировали более 1,4 тысячи случаев коронавируса, четыре пациента умерли. Число заболевших по всей России достигло 36793, из которых умерли 313.

Теги:
узбекистан, коронавирус, nt
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