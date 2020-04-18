Узбекистан направил России самолет с медицинскими масками

В Москве приземлился самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточнили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука, в составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, — медицинские маски. Всего Россия получит пять миллионов медицинских масок, а также медицинскую марлю.

«Полученные медицинские изделия будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией», — отметил Оверчук.