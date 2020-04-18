Российское посольство в Праге отказалось указывать площадь Бориса Немцова в адресе своей резиденции

Посольство России в Праге решило изменить свой официальный адрес после того, как площадь, на которой располагалась его резиденция, переименовали в честь убитого политика Бориса Немцова. Об этом пишет местное издание Aktuálně.

Согласно письму российских дипломатов в чешский МИД, которое есть в распоряжении Aktuálně, в официальной переписке посольство России будет использовать адрес консульского отдела, который находится на улице Коруновачни — в 400 метрах от основного здания.

При этом на сайте российского посольства основным адресом до сих пор указано предыдущее название площади — Pod kaštany.

Ранее в Праге площади перед посольством России официально присвоили имя оппозиционера Бориса Немцова, а аллее в находящемся рядом парке Стромовка — имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Церемония возведения таблички прошла в годовщину убийства политика — 27 февраля.

Напомним, Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на мосту у московского Кремля. Хотя исполнители убийства были осуждены, его организаторы и заказчики до сих пор не найдены.

Прага стала четвертой столицей, где была увековечена память Немцова: первой переименовали площадь у российского посольства в Вашингтоне, а вскоре — скверы у зданий дипмиссий в Киеве и Вильнюсе.