В архангельской психиатрической больнице 50 человек заболели COVID-19

В Архангельской клинической психиатрической больнице зафиксировали 50 случаев заболевания COVID-19. Об этом на экстренном заседании оперативного штаба сообщил глава регуправления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

Отмечается, что вирус выявлен как у пациентов, так и медперсонала. Еще около сотни тестов находятся в обработке.

Здание больницы срочно перепрофилируется: на одном этаже организовано инфекционное отделение, на другом — обсерватор для контактных.

Накануне стало известно, что предположительно коронавирус выявлен у сотрудника учреждения, после чего больнице закрыли на карантин. В ней находится 52 пациента и 14 медиков. Еще 32 сотрудника изолированы дома.

На 17 апреля, когда была опубликована последняя сводка штаба, в регионе числились заболевшими 39 человек.