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В архангельской психиатрической больнице 50 человек заболели COVID-19

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В Архангельской клинической психиатрической больнице зафиксировали 50 случаев заболевания COVID-19. Об этом на экстренном заседании оперативного штаба сообщил глава регуправления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

Отмечается, что вирус выявлен как у пациентов, так и медперсонала. Еще около сотни тестов находятся в обработке.

Здание больницы срочно перепрофилируется: на одном этаже организовано инфекционное отделение, на другом — обсерватор для контактных.

Накануне стало известно, что предположительно коронавирус выявлен у сотрудника учреждения, после чего больнице закрыли на карантин. В ней находится 52 пациента и 14 медиков. Еще 32 сотрудника изолированы дома.

На 17 апреля, когда была опубликована последняя сводка штаба, в регионе числились заболевшими 39 человек. 

Теги:
архангельская область, коронавирус, nt
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