Правительство включило в перечень пострадавших от коронавируса отраслей торговлю непродовольственными товарами

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте правительства.

В частности, в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавили деятельность музеев и зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него вошли компании, торгующие автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, автозапчастями и другими товарами для авто; информационным и коммуникационным оборудованием; товарами культурно-развлекательного назначения; текстилем, одеждой и обувью.

Ранее президент Владимир Путин накануне предложил включить в список пострадавших отраслей малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами. Первоначально в перечень вошли девять отраслей, в том числе туризм и гостиничный бизнес, позже туда добавили компании, занимающиеся показом фильмов и стоматологической практикой. При этом в Счетной палате призывали помочь всем отраслям экономики.

Проблемы у предприятий возникли после объявления нерабочих дней из-за коронавируса, так как многие заведения закрылись, а общепиту разрешили работать только навынос и на доставку.