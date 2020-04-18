Суд арестовал исполняющего обязанности замглавы Хакасии по делу о получении взятки

Абаканский городской суд арестовал до 16 июня исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает ТАСС.

Новикова задержали накануне при получении взятки в размере двух миллионов рублей. По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядчика строительства психоневрологического интерната 12 миллионов рублей, чтобы решить вопрос о заключении контракта, приеме работ и своевременном перечислении средств за них.

45-летний Новиков стал ио замглавы Хакасии в начале апреля. Главой регионального министерства строительства его назначили летом прошлого года, также Новиков занимал эту должность в 2014-2016 годах. Несколько лет назад он был фигурантом уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), его задерживали в ходе расследования хищений в ГУП «Хакресводоканал». Преследование Новикова прекратили в 2017 году из-за истечения срока давности.