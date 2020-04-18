Власти Москвы и Подмосковья пообещали выдавать лекарства заболевшим ОРВИ

Жители Москвы с симптомами ОРВИ, которые находятся на обязательной самоизоляции, будут получать бесплатные лекарства. Об этом говорится в постановлении мэра столицы Сергея Собянина. Аналогичное решение приняли в областном правительстве.

«Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ. Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», — говорится в заявлении мэра Москвы.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что случаи ОРВИ в столице будут расцениваться как подозрение на коронавирус. Таким пациентам и людям, проживающим с ними, будут выдавать предписания об обязательной двухнедельной самоизоляции. В случае нарушения режима самоизоляции, заболевших жителей столицы будут штрафовать, а также могут поместить в обсерватор.