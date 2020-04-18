В НИИ имени Склифосовского призвали переболевших коронавирусом сдавать плазму крови для лечения заразившихся

Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского нуждается в плазме крови с антителами к новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте института.

«Если вы перенесли COVID-19, то получили иммунитет. Ваша плазма содержит антитела против данного вируса. Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек», — говорится в сообщении института.

Сдать плазму крови с антителами можно по адресу: Большая Сухаревская площадь, 3, строение 12 (отделение трансфузиологии). Для записи на процедуру обращайтесь по телефону +7 (495) 622-81-60, +7 (985) 099-92-55 (с 8.00 до 22.00) или на почту LadyginaEA@sklif.mos.ru.

Первые процедуры по переливанию плазмы переболевших доноров были проведены в НИИ Склифосовского и ГКБ № 52 на прошлой неделе. Соответствующую технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусом.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», — сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Директор НИИ Сергей Петриков говорил, что оценивать эффективность методики переливания плазмы пока еще рано — это не вопрос нескольких дней. Однако врач отмечал, что все больные, получившие плазму, не оказались на искусственной вентиляции легких.

По словам врача НИИ Александра Костина, сейчас плазму ежедневно сдают около 10–20 доноров плазмы крови, но этого недостаточно — необходимо 200–250 человек: «Только таким образом мы сможем помочь данным пациентам в полном масштабе во всех стационарах».

Ранее власти Москвы пообещали установить выплаты для доноров плазмы, переболевших коронавирусом. Кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к вирусу, которые помогают заразившимся в тяжелом состоянии сопротивляться инфекции. При обычных условиях для выработки антител требуется около одной-двух недель.