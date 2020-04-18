Губернатор Подмосковья предложил наградить орденом «За мужество и доблесть» депутата Мособлдумы, умершего после заражения коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил наградить орденом «За мужество и доблесть» депутата Мособлдумы и замглавы фракции «Единой России» Ивана Жукова, который сегодня утром умер на 64-м году жизни. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «360».

Сегодня скоропостижно ушел из жизни депутат Московской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Иван Николаевич Жуков.Навсегда мы запомним его как яркого, талантливого человека, которого всегда отличали искреннее внимание .. https://t.co/qVRLHeVk8n — Местное отделение "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Богородский г.о. (@er_bogorodsk) April 18, 2020

«Жуков <...> был активным функционером. В момент самоизоляции работал вместе с волонтерами на складе, занимал активную позицию. Светлая ему память <...>, думаю, что выражу общее мнение —[следует] наградить его», — считает губернатор.

Ранее Жуков заразился коронавирусной инфекцией и находился в реанимации, пояснил глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин.

Жуков избирался в Мособлдуму с 1997 году. В 2001-2016 годах депутут руководил фракцией «Единой России», а с 2011 года до 2016 года — также занимал должность заместителя председателя Мособлдумы. В нынешнем шестом созыве Жуков занимал пост замглавы фракции и входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.