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Губернатор Подмосковья предложил наградить орденом «За мужество и доблесть» депутата Мособлдумы, умершего после заражения коронавирусом

Общество

 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил наградить орденом «За мужество и доблесть» депутата Мособлдумы и замглавы фракции «Единой России» Ивана Жукова, который сегодня утром умер на 64-м году жизни. Об этом глава региона заявил в эфире телеканала «360».

«Жуков <...> был активным функционером. В момент самоизоляции работал вместе с волонтерами на складе, занимал активную позицию. Светлая ему память <...>, думаю, что выражу общее мнение —[следует] наградить его», — считает губернатор.

Ранее Жуков заразился коронавирусной инфекцией и находился в реанимации, пояснил глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин.

Жуков избирался в Мособлдуму с 1997 году. В 2001-2016 годах депутут руководил фракцией «Единой России», а с 2011 года до 2016 года — также занимал должность заместителя председателя Мособлдумы. В нынешнем шестом созыве Жуков занимал пост замглавы фракции и входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

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Теги:
коронавирус, Подмосковье , nt
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