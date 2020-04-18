Суд арестовал кемеровского блогера на десять суток за видео с народными дружинниками

Кировский районный суд Кемерова накануне арестовал на десять суток местного блогера и общественного защитника Михаила Алферова. Об этом сообщили «ОВД-Инфо» его знакомые.

Блогера признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Суд посчитал, что он в общественном месте «выражался словами грубой нецензурной брани, в присутствии посторонних граждан, несовершеннолетних детей, оскорбительно приставал к народным дружинникам».

Поводом для протокола на Алферова стало видео, выложенное на его канале, где он спрашивает у дружинников на улицах города, что они предпринимают для препятствования распространению коронавируса. На заседании герои видео назвали вопросы блогера «провокационными».

Согласно постановлению, «выражения нецензурной брани» слышны с 22-й по 30-ю секунду, однако их там нет. Алферов действительно комментирует то, что дружинники раздают листовки, но ненормативную лексику не использует.

В прошлом году блогер рассказывал о возбуждении против себя дела об оскорблении судьи Кирилла Болотова (ч. 2 ст. 297 УК). Алферов на одном из заседаний назвал его «существом». В сентябре блогера задерживали за неисполнение обязательных работ, сам он говорил, что не мог их исполнять из-за болезни.