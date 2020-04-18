В Киеве третьи сутки наблюдается повышенная загрязненность воздуха из-за пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне

В Киеве третьи сутки показатели по загрязненности воздуха превышают норму. Об этом свидетельствуют данные приложения AirVisual.

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16 апреля было 376 единиц, на следующий день — 316, сегодня, 18 апреля, уровень достиг 499 единиц. Самая высокая концентрация фиксируется в предутренние часы и с утра. Во всех районах города видно сильное задымление, чувствуется запах гари. В Минздраве Украины предупреждают, что смог в Киеве может вызвать головную боль, кашель, затрудненное дыхание, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

Киевская госгорадминистрация просит население без острой необходимости не покидать дома, закрыть окна и балконы, делать постоянно влажную уборку и увлажнять воздух, включать, у кого есть, кондиционеры и пить много воды — взрослым по 2-3 литра в сутки.

Источником загрязнения называют сильные пожары, которыми охвачено четыре тысячи гектаров леса на севере соседней, Житомирской области, особенно в Овручском районе. Огонь там также повредил 38 жилых и 43 нежилых дома частного сектора. Ветер способствует возникновению новых очагов. С пожарами борется весь личный состав Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Овручского района, присоединились пожарные экипажи из соседних районов.

Также опять сообщается об очагах возгорания в Чернобыльской зоне —они есть в пяти лесничествах: Корогодской, Лубянском, Паршивском, Дитятковском и Денисовецком. ГСЧС подчеркивает: «В целом радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,012 микрорентген в час, Киевская область — в пределах 0,011 микрорентген в час при допустимом фоне 0,05 микрорентген в час)».

Директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида на брифинге 17 апреля утверждал, что «какого-то заметного роста концентрации цезия-137 в атмосферном воздухе не обнаружено. Оно больше в зоне горения и уменьшается по мере удаления от этого места. Цезий за много лет просел глубоко в землю. Верхний слой земли, который подвергается горению, не содержит тех концентраций, которые представляют угрозу для человека». По его словам, ветер понес воздух, загрязненный только пылью, но по пути концентрация загрязнения уменьшается.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, лишь спустя десять дней власти заявили о его ликвидации. Однако 16 апреля пожар возобновился.