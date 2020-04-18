Путин подписал указ о продлении действия истекающих паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских прав, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Документ опубликован на сайте Кремля.

Для россиян, которым в этот же период исполнится 14 лет и которые не смогут вовремя получить паспорт, основным удостоверением личности будет свидетельство о рождении.

Согласно другому указу, с 15 марта по 15 июня приостанавливается истечение сроков действия ряда документов для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе виз и разрешений на работу. Решения о выдворении лиц без гражданства и иностранцев приниматься временно не будут. Помимо этого, работодателям временно разрешается нанимать иностранцев без разрешений на работу или патентов.

На территории России, по последним данным, подтверждено более 36,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 300 человек скончались. В связи с пандемией в регионах введены ограничения, в частности, для жителей установлен режим самоизоляции. Некоторые госструктуры, в том числе МВД, приостановили личный прием грждан в связи с ситуацией.