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Омские журналисты, пришедшие в храм узнать причины несоблюдения самоизоляции, заявили о нападении. В церкви это отрицают

Общество

Георгий Бородянскийспециально для «Новой»

 

В омском храме напали на журналистов издания «Бизнес-курс», когда они пришли в рамках подготовки материала о соблюдении церквями и мечетями ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте издания.

Инцидент произошел в православном храме на улице Куйбышева, 119, журналисты пришли туда по заданию редакции. Отметим, что местный Роспотребнадзор распорядился закрыть церкви для посетителей в период «режима повышенной готовности», который продлили до 30 апреля.

Корреспонденты «Бизнес-курса», обнаружили, что запрет проигнорирован церковью, расположенной в центре Омска: богослужения в ней идут своим чередом, по «допандемийному» расписанию — правда, судя по фото на сайте, большинство прихожан старается блюсти «социальную дистанцию». 

Фото: А. Катаев, «Бизнес-курс»

На просьбу о комментарии по поводу причин неподчинения храма постановлениям местной власти реакция человека в рясе, по словам журналистов, была весьма агрессивной. Он попытался отнять у корреспондентки телефон с диктофонной записью, а у фотокорреспондента с применением «легкой физической силы» — камеру, в то же время прислужница церкви вырывала у него из рук телефон. К «разборке» подключились и прихожане: один из них грубо выталкивал журналистку. На выходе из храма священнослужитель ударил сзади фотокора ногой.

Сотрудники «БК» вызвали полицию: они намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто выдворил их из церкви, по статье 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

обновлено 

12:49 «Подъему» в церкви заявили, что «корреспонденты все извратили: не было там ругани и физического воздействия». «Они пришли без уведомления, стали во время службы разговаривать. А сейчас санитарный режим, людей мало в храме — все слышно. Прихожане попросили не мешать службе и не снимать, а потом вывели их», — уточнили там, добавив, что приехавшая на место полиция никаких претензий не высказывала. В церкви отметили, что на территории региона запрещены массовые мероприятия, а на службе было около 20 человек. 

Теги:
коронавирус, церкви, омск, em
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