Омские журналисты, пришедшие в храм узнать причины несоблюдения самоизоляции, заявили о нападении. В церкви это отрицают
Георгий Бородянскийспециально для «Новой»
В омском храме напали на журналистов издания «Бизнес-курс», когда они пришли в рамках подготовки материала о соблюдении церквями и мечетями ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте издания.
Инцидент произошел в православном храме на улице Куйбышева, 119, журналисты пришли туда по заданию редакции. Отметим, что местный Роспотребнадзор распорядился закрыть церкви для посетителей в период «режима повышенной готовности», который продлили до 30 апреля.
Корреспонденты «Бизнес-курса», обнаружили, что запрет проигнорирован церковью, расположенной в центре Омска: богослужения в ней идут своим чередом, по «допандемийному» расписанию — правда, судя по фото на сайте, большинство прихожан старается блюсти «социальную дистанцию».
На просьбу о комментарии по поводу причин неподчинения храма постановлениям местной власти реакция человека в рясе, по словам журналистов, была весьма агрессивной. Он попытался отнять у корреспондентки телефон с диктофонной записью, а у фотокорреспондента с применением «легкой физической силы» — камеру, в то же время прислужница церкви вырывала у него из рук телефон. К «разборке» подключились и прихожане: один из них грубо выталкивал журналистку. На выходе из храма священнослужитель ударил сзади фотокора ногой.
Сотрудники «БК» вызвали полицию: они намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто выдворил их из церкви, по статье 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).
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12:49 «Подъему» в церкви заявили, что «корреспонденты все извратили: не было там ругани и физического воздействия». «Они пришли без уведомления, стали во время службы разговаривать. А сейчас санитарный режим, людей мало в храме — все слышно. Прихожане попросили не мешать службе и не снимать, а потом вывели их», — уточнили там, добавив, что приехавшая на место полиция никаких претензий не высказывала. В церкви отметили, что на территории региона запрещены массовые мероприятия, а на службе было около 20 человек.