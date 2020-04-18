Омские журналисты, пришедшие в храм узнать причины несоблюдения самоизоляции, заявили о нападении. В церкви это отрицают

В омском храме напали на журналистов издания «Бизнес-курс», когда они пришли в рамках подготовки материала о соблюдении церквями и мечетями ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте издания.

Инцидент произошел в православном храме на улице Куйбышева, 119, журналисты пришли туда по заданию редакции. Отметим, что местный Роспотребнадзор распорядился закрыть церкви для посетителей в период «режима повышенной готовности», который продлили до 30 апреля.

Корреспонденты «Бизнес-курса», обнаружили, что запрет проигнорирован церковью, расположенной в центре Омска: богослужения в ней идут своим чередом, по «допандемийному» расписанию — правда, судя по фото на сайте, большинство прихожан старается блюсти «социальную дистанцию».

Фото: А. Катаев, «Бизнес-курс»

На просьбу о комментарии по поводу причин неподчинения храма постановлениям местной власти реакция человека в рясе, по словам журналистов, была весьма агрессивной. Он попытался отнять у корреспондентки телефон с диктофонной записью, а у фотокорреспондента с применением «легкой физической силы» — камеру, в то же время прислужница церкви вырывала у него из рук телефон. К «разборке» подключились и прихожане: один из них грубо выталкивал журналистку. На выходе из храма священнослужитель ударил сзади фотокора ногой.

Сотрудники «БК» вызвали полицию: они намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто выдворил их из церкви, по статье 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).