В Москве продлили действие пропускного режима до 1 мая

есть продолжение В России за сутки выявили еще 4785 случаев заражения коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить действие пропускного режима, введенного в столице с 13 апреля, до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. Продлеваются и меры по ограничению деятельности предприятий.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья. Для того, чтобы ими воспользоваться, граждане должны будут включить их номера в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до начала первой поездки, в противном случае карты не сработают. Стоимость неиспользованных билетов мэр пообещал компенсировать.

Для контроля соблюдения пропускного режима водителями на личных автомобилях власти задействуют камеры фотовидеофиксации нарушений и дорожно-патрульную службу Госавтоинспекции. Для поездки не менее чем за 5 часов до нее нужно включить номер машины в цифровой пропуск. Автовладельцев, которые этого не сделают, будут штрафовать.

Собянин также объявил о введении нового вида пропусков — для осуществления волонтерской деятельности.

Мэр отметил, что пропускной режим не распространяется на военнослужащих, правоохранителей и других обладателей удостоверений государственного образца. Однако они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных и служебных машин, а также электронных карт. То же самое касается журналистов с документами, удостоверющими их полномочия.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заболевших коронавирусом и умерших с этим диагнозом. По данным на 17 апреля, в столице зафиксировано 18105 случаев заражения из 32008 по стране, скончались 127 человек (по России — 273).

Согласно действующему режиму, граждане могут выходить на улицу в случае крайней необходимости — для прогулки с домашними животными не дальше 100 метров от дома, в аптеку, за продуктами, чтобы вынести мусор и обратиться за экстренной медпомощью. Требовать пропуска у граждан при передвижении по городу обязали в том числе водителей такси — тех, кто этого не делает, власти потребовали от агрегаторов уволить.