При крушении легкомоторного самолета под Хабаровском погибли четыре человека

В результате крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае погибли четыре человека. Об этом сообщили Интерфаксу в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Самолет упал в нежилой зоне в 35 километрах от Хабаровска, он загорелся после падения, уточнили в МЧС. На место выехали спасатели и спецтехника.

В администрации Хабаровского района уточнили ТАСС, что самолет принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. По информации властей, он один из погибших в ходе крушения. По факту произошедшего СК по Хабаровскому краю возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).