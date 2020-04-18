«Должен откровенно сказать — тесты ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тест-системы на коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские тест-системы для выявления коронавируса. Свое мнение он выразил во время поездки в Гродненскую область, которую транслировал телеканал ОНТ.

«Много тестируем. Но должен откровенно сказать — тесты ни к черту. Вы, наверное, заметили, [президент России Владимир] Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился. Говорит: "Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания". Российские тест-системы. Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%. И мы часто [это] обнаруживали», — заявил Лукашенко (цитата по РИА Новости).

В качестве примера президент Беларуси привел подозрение на коронавирус у россиян, работающих на строительстве Белорусской АЭС. Он отметил, что у 15 человек российские тесты показали положительный результат, но беларусские и китайские у 14 человек дали отрицательные данные.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказывал TUT.BY, что Россия передала стране безвозмездно 10 тысяч тестов. «У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», — говорил он, также указывая на их ненадежность.

В Беларуси число зараженных коронавирусом превысило 4,7 тысячи человек, более 40 скончались. Накануне Лукашенко заявил, что страна справляется со вспышкой коронавируса и что возобновлять учебный процесс в школах можно уже со следующей недели.