Помогающий наркозависимым фонд Рылькова решил ограничить доступ к сайту после репортажа «России 24»

Фонд имени Андрея Рылькова (ФАР), который помогает наркозависимым, решил временно ограничить доступ к своему сайту после выхода репортажа телеканала «Россия 24». Об этом рассказала «Медиазоне» президент организации Анна Саранг.

В репортаже авторов публикаций о проблемах наркопотребителей во время карантина называют «сеятелями зла». Там утверждается, что текст «Медиазоны» на эту тему «проплачен» американским бизнесменом Джорджем Соросом. От него же, по версии телеканала, получает деньги ФАР и оправдывает употребление наркотиков.

Саранг сказала, что решение о временном ограничении доступа к сайту было принято из-за возможного внимания со стороны правоохранительных органов после репортажа «России-24».

«На сайте было очень много информации о гуманной наркополитике, доступных в мире способах лечения наркозависимости, информации о том, как можно снизить вред от наркотиков. Поэтому сейчас мы обсуждаем различные идеи, как можно использовать архив сайта и в дальнейшем сделать [его] доступным», — объяснила она.

ФАР в 2018 году оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде употребления наркотиков (часть 1 статьи 6.13 КоАП). Поводом для этого стала статья о снижении вреда от употребления «солей». В июне 2016 года Минюст включил фонд в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента».