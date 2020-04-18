В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии по делу о получении взятки

В столице Хакасии Абакане 17 апреля задержали исполняющего обязанности замглавы региона, министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Против Новикова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он требовал от представителя подрядчика строительства психоневрологического интерната взятку в размере не менее 12 миллионов рублей. За эту сумму он обещал решить вопрос о заключении контракта, приеме работ и своевременном перечислении средств за них, уточнили в СК. Чиновника задержали при получении 2 миллионов.

Новиков стал ио замглавы Хакасии в начале апреля. Главой регионального министерства строительства его назначили летом прошлого года, также Новиков занимал эту должность в 2014-2016 годах. Несколько лет назад он был фигурантом уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), его задерживали в ходе расследования хищений в ГУП «Хакресводоканал». Преследование Новикова прекратили в 2017 году из-за истечения срока давности.