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В Москве за сутки умерли более 20 человек с коронавирусом

Общество

 

В Москве за последние сутки скончался 21 пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Число умерших в столице с COVID-19 достигло 148 человек.

Умершим было от 34 лет до 91 года. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. У шести человек диагностировали сахарный диабет второго типа.

34-летнему мужчине поставили диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». У него также была болезнь Пиквика (при ней у людей с ожирением возникают проблемы с дыханием, что приводит к низкому уровню кислорода в крови).

В Москве, по данным оперштаба на 17 апреля, подтверждено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. Столица находится на первом месте среди российских регионов по количеству заболевших COVID-19 и умерших с этим диагнозом.

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Теги:
москва, em, коронавирус
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