Путин перенес срок подачи чиновниками деклараций о доходах на три месяца

Президент России Владимир Путин разрешил чиновникам отчитаться о доходах за прошлый год до 1 августа включительно из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня подписания. Ранее чиновники должны были отчитываться о доходах до 30 апреля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что такое решение президента связано с тем, что некоторые сотрудники работают на «удаленке» и соблюдают самоизоляцию. «Они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение», — сказал он.

В России до 30 апреля включительно из-за коронавируса действует режим нерабочих дней, во многих регионах, в том числе в Москве, для граждан объявлен режим самоизоляции. В стране подтверждено свыше 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, 273 человека скончались.