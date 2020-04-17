Вице-президент «Лукойла» передал 10 миллионов рублей московской больнице на борьбу с коронавирусом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун выделил 10 миллионов рублей московскому Институту хирургии имени А. В. Вишневского на борьбу с коронавирусом. Об этом он сам рассказал ТАСС.

«Выделил 10 миллионов рублей центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать», — сказал Федун.

Baza опубликовала письмо главного врача института Амирана Ревишвили, адресованное Федуну. В нем говорится, что институт переквалифицировали для приема пациентов с коронавирусом «государство делает все возможное» для обеспечения медучреждения всем необходимым, но в условиях эпидемии они «нуждаются в средствах индивидуальной защиты, расходных материалах, а также в оперативном снабжении этими средствами».

Это не первый случай, когда бизнес жертвует средства на борьбу с коронавирусом. В частности, миллиард рублей «Альфа-групп» решила пожертвовать оперштабу, а благотворительный фонд предпринимателя Владимира Потанина направил ту же сумму на поддержку некоммерческих организаций, помогающих социально незащищенным гражданам. Mail.ru Group решила помочь малому и среднему бизнесу.

Федун вместе с семьей владеет 12% акций «Лукойла». Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

В России, по данным оперштаба на вечер 17 апреля, подтверждено свыше 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, 273 пациента скончались.