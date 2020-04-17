Фигурант «московского дела» Никита Чирцов до сих пор находится в СИЗО Курска. Мосгорсуд освободил его 13 апреля

Решение суда об освобождении фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова вступило в законную силу 13 апреля, однако Никита до сих пор в курском СИЗО. Об этом сообщили активисты в телеграм-канале «Арестанты 212» и рассказала «Новой газете» бабушка Чирцова Надежда Ложкова.

«Сотрудники СИЗО освободят Никиту только тогда, когда получат оригинал решения суда апелляционной инстанции исключительно из рук сотрудника «Почты России»», — заявили активисты. «Новая газета» направила вопросы в региональное управление ФСИН в связи с тем, что Чирцов до сих пор находится в СИЗО.

Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы Никите Чирцову с 12 до 11 месяцев в колонии общего режима 13 апреля. Жалобу рассматривали при участии Чирцова по видеоконференцсвязи, сам он был и остается в СИЗО-1 Курска, куда его этапировали после суда первой инстанции.

Тверской суд Москвы 6 декабря прошлого года признал Чирцова виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Суд установил, что обвиняемый 27 июля на несогласованной акции толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка.

Уголовное дело против Чирцова возбудили в конце августа прошлого года. Активиста задержали в Минске местные сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили ему, что он находится в розыске и выдворили в Россию. Спустя несколько дней после возвращения Чирцова в Москву ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Фигуранта «московского дела» не признал себя виновным. Его адвокаты обращают внимание на то, что пострадавший Юрий Михаленок, по его же словам, не испытал боли.