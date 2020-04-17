В РЖД отменили более ста дополнительных поездов на майские праздники и летний сезон

Компания «Российские железные дороги» отменила 76 дополнительных поездов, которые должны были курсировать летом этого года, и еще 53 поезда, назначенных на майские праздники, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на ее сайте

РЖД назначала дополнительные и сезонные поезда из-за повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздники и во время летних отпусков. Сейчас же из-за эпидемиологической ситуации граждане не могут путешествовать и потребности в дополнительных поездах нет.

Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные поезда, предложат переоформить их на другие даты или вернуть деньги за них в полном объеме. При улучшении ситуации и повышении спроса в РЖД пообещали восстановить маршрутную сеть и рассмотреть вопрос о дополнительных поездах.

С 21 марта пассажиропоток снизился почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в компании. Также количество проданных билетов на май-июнь уменьшилось на 60%, число возвратов сильно выросло. «Например, на поезда, отправляющиеся в мае, количество возвращенных билетов до семи раз превышает аналогичные показатели прошлого года», — сообщили в компании.

В начале апреля РЖД отменила более 50 поездов дальнего следования из-за пандемии коронавируса. Также были приостановлены маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и Беларусь.