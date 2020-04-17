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На въездах в Карелию поставят контрольно-пропускные пункты

Общество

 

Въехать в Карелию с 22 апреля можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил во «Вконтакте» глава республики Артур Парфенчиков.

КПП будут стоять на въездах в Карелию из Архангельской, Вологодской и Ленинградской. Их организуют на: 

  • 155 км автомобильной дороги А-121 «Сортавала»; 
  • 270 км автомобильной дороги Р-21 «Кола»; 
  • 45 км автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску; 
  • 394 км автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»; 
  •  354 км автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож. 

На других дорогах движение прекратят. Следить за въездом в Карелию будут полиция и нацгвардия. Въезжающих граждан обяжут заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных, ограничения будут действовать до снятия режима повышенной готовности. 

Парфенчиков напомнил, что в четырех городах республики уже определили особый режим. С 19 апреля въезд будет ограничен в Костомукшу, с 20 апреля – в Питкяранту, а с 21 апреля – в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля. 

В Карелии, по данным на 17 апреля, выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции для граждан, закрыты все туристические объекты, не работает общественный транспорт, торговые организации, рестораны и бары.

Теги:
em, коронавирус, карелия
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