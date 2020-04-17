Сын президента Таджикистана возглавил сенат республики. Это вторая по значимости должность в стране
Старший сын президента Таджикистана 32-летний Рустам Эмомали стал председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) республики, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
Таким образом, он стал вторым по значимости лицом в стране после президента, уточняет «Фергана». В случае смерти, отставки или недееспособности главы республики руководить ею будет председатель верхней палаты парламента.
Выборы в верхнюю палату парламента Таджикистана состоялись 27 марта, тогда Рустама Эмомали единогласно избрали ее членом. С 2017 года он возглавляет администрацию Душанбе. Ранее Эмомали руководил Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
Теги:kb, таджикистан
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником