Сын президента Таджикистана возглавил сенат республики. Это вторая по значимости должность в стране

Старший сын президента Таджикистана 32-летний Рустам Эмомали стал председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) республики, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Таким образом, он стал вторым по значимости лицом в стране после президента, уточняет «Фергана». В случае смерти, отставки или недееспособности главы республики руководить ею будет председатель верхней палаты парламента.

Выборы в верхнюю палату парламента Таджикистана состоялись 27 марта, тогда Рустама Эмомали единогласно избрали ее членом. С 2017 года он возглавляет администрацию Душанбе. Ранее Эмомали руководил Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.