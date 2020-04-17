«С утра траурный день, а после обеда праздничный?»: сенатор от Северной Осетии проголосовал против переноса дня окончания Второй мировой на 3 сентября

Совет Федерации большинством голосов одобрил законопроект о переносе дня празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Один сенатор воздержался от голосования, двое выступили против, в том числе сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев.

Авторы законопроекта ссылались на то, что опубликованный еще в 1945 году указ президиума Верховного Совета СССР устанавливал именно 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества, хотя Япония подписала акт о капитуляции на американском линкоре «Миссури» 2-го числа.

После же выходной день 3 сентября отменили, а в 2005 году эта дата была установлена в России как день памяти жертв теракта в Беслане. Против наложения двух праздников выступали многие общественные деятели, в том числе и «Матери Беслана»; президентский Совет по правам человека публиковал свое заявление по этому поводу и просил у сенаторов отклонить законопроект.

На пленарном заседании 17 апреля Фадзаев вновь напомнил, что, по его мнению, совмещать две даты нельзя. «Мы забыли, что 3 сентября в Осетии и Беслане траурный день. Как это будет совмещаться? День воинской славы — праздничный день. Как это совместить? Как СМИ будут передавать?

С утра у нас траурный день, а после обеда говорить о том, что у нас праздничный день? Или наоборот?»

— обратился он к коллегам. Сенатор от Югры Юрий Важенин согласился, что «неправильно объединять в один день Вторую мировую и Беслан» (цитаты по «Фонтанке»).

Один из авторов законопроекта, сенатор от Сахалина Григорий Карасин, ответил им на это, что «никакого смыслового противоречия нет» и что ветераны, награжденные медалями «За победу над Японией», на которых стоит дата 3 сентября 1945, тоже «имеют право отпраздновать этот день».

«Нет! Мы никого не забыли! Я в те дни была губернатором Санкт-Петербурга. До сих пор слезы душат, когда приходят эти дни [памяти жертв теракта 2004 года]! — добавила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — [3 сентября] не фестиваль. Это день памяти и скорби по тем, кто погиб. И день гордости за победу нашей Красной Армии. И не надо ерничать, и не надо передергивать. Закон был тщательно проработан, и мы не можем игнорировать обращения ветеранских организаций регионов Дальнего Востока».