В Москве на бездомного составили протокол о нарушении режима самоизоляции

В Москве полицейские составили протокол на мужчину без постоянного места жительства, сообщают «Такие дела» со ссылкой на самого бездомного по имени Эдуард.

По словам мужчины, 13 апреля недалеко от платформы Лианозово его остановили полицейские и заявили, что он нарушает режим самоизоляции, так как находится дальше, чем в 100 метрах от дома. «На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье», — рассказал Эдуард.

После этого его доставили в отделение полиции и составили протокол о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП). За это мужчине грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. «Таким делам» не удалось получить на горячей линии мэрии ответа на вопрос, как во время режима самоизоляции должны вести себя бездомные.