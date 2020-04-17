Заболевших коронавирусом воспитанников Нахимовского училища несколько часов возили по Москве и Подмосковью

Как стало известно «Новой газете», Минобороны РФ чуть менее суток не удавалось разместить заболевших COVID-19 курсантов в санатории в Подмосковье. Кроме того, всех детей – как здоровых, так и с подтвержденным заболеванием, могут в субботу направить в Санкт-Петербург военным бортом.

Ранее Минобороны сообщило, что в Москве у 31 курсанта петербургского Нахимовского военно-морского училища выявили коронавирус. «В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», — уточнили в министерстве. Сейчас заразившихся кадетов отправили на карантин в один из санаториев Минобороны, а в ведомстве оценивали состояние здоровья курсантов как «нормальное» без респираторных симптомов.

Однако, по словам родственницы одного из курсантов, с которой пообщалась «Новая газета», 16 апреля все 155 воспитанников училища, которые прилетели в Москву в 20-х числах марта для подготовки к Параду Победы (отметим, на репетиции в Алабино дети не ездили), находились в Военном университете Минобороны (Большая Садовая, 14), в то время как офицерский состав жил в гостинице.

По информации родителей воспитанников, наличие зараженных коронавирусом детей стало очевидно «не вчера». По словам одного из курсантов, COVID-19 подозревали еще на прошлой неделе, тесты сделали во вторник, заболевания подтвердили в среду. Все это время детей никто не разделял. ««Нулевым» заболевшим негласно считают начальника роты, который гулял по Москве. Он и заразил ребят и других офицеров.

Ребята сами не могли его «подцепить» поскольку все они были в одном здании и никуда не выезжали», – пояснили «Новой газете», добавив, что обстановка между воспитанниками и офицерами иногда становится напряженной. Так, один из офицеров обвинил курсантов в наличии проблем с коронавирусом, сославшись на то, что у оставшихся в Кронштадте проблем нет.

После прихода 31 положительного результата на вирус воспитанников разделили: «Зараженные дети находились на первом этаже, те, у кого [вирус] не подтвердился – на втором. Те, кто просто контактные (а они контактные все, так как жили в одном помещении 160 человек), должны были поехать на базу в Подмосковье, но получили отказ. Далее приняли решение о транспортировке всех курсантов самолетом Минобороны в Петербург (вместе с зараженными курсантами и офицерами), чтобы отдать всех детей родителям и снять с себя ответственность», – рассказала она.

По словам собеседницы «Новой газеты», сегодня утром было принято решение о размещении курсантов на две недели в Петербурге в самом Нахимовском училище. Однако по приезде на военный аэродром, в перевозке курсантов было отказано и дано поручение отвезти детей в подмосковный санаторий, по приезде куда в размещении курсантов снова отказали.

Как следует из переписок родителей, которые есть в распоряжении «Новой газеты», одним из вариантов размещения была «база ЦСКА» в Подмосковье, но там разместить воспитанников не удалось (отметим, что из сообщений невозможно понять, был ли это изначальный вариант размещения или уже второй). По словам родителей, дети получили горячую еду сегодня в обед впервые со вчерашнего дня, и только после 16 часов в пятницу потенциально здоровых детей поместили в санаторий «Звенигородский», а с подтвержденным коронавирусом – на базе «Подмосковье». «Родителей держат в неведении, хотя с детьми есть и психологи, и «здоровые» офицеры», – пояснили «Новой газете».

«Новая газета» направила запрос в Минобороны РФ, однако в военном ведомстве лишь потвердили факт рамещения воспитанников и отсутствие заболеваний у кого-либо, кроме указанных курсантов.

Накануне «Фонтанка» рассказала, что в один из московских госпиталей с высокой температурой попал начальник Нахимовского училища контр-адмирал Анатолий Минаков, который приехал в столицу на репетицию парада Победы. При этом в Минобороны настаивают, что сами кадеты к совместным тренировкам парадных расчетов в подмосковном Алабине не привлекались. За день до этого стало известно, что очаг заражения коронавирусом выявили в тюменском военно-инженерном командном училище имени Прошлякова. Там на карантин отправили 15 человек.