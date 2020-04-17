Адвоката экс-министра Абызова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, представляющего экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Вершинина обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). О такой мере пресечения для него просило следствие. По словам его адвоката, Вершинин частично признал вину и сотрудничает со следствием.

Фото предоставлено пресс-службой Пресненского суда Москвы

Вершинина задержали накануне. Официально фабула дела не раскрывается. По информации «Коммерсанта» и Baza, его задержали во время оперативного эксперимента, когда тот в своей машине получил 300 тысяч долларов от посредника криминального авторитета по кличке Вася Воскрес (настоящее имя — Василий Христофоров). За эти деньги, как утверждает издание, адвокат обещал помочь Христофорову избежать уголовной ответственности о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК).

Помимо Абызова, Вершинин защищал экс-главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Последнего в 2017 году приговорили к 8 годам колонии по делу о получении взятки в размере 2 миллионов долларов.