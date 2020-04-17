Житель Новокузнецка нагрубил мэру, проверявшему соблюдение режима самоизоляции. Его арестовали и оштрафовали

Центральный районный суд Новокузнецка арестовал на двое суток 25-летнего местного жителя, нагрубившего мэру города Сергею Кузнецову во время рейда по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

15 апреля Кузнецов опубликовал в своем инстаграме видео с рейда. Во время проверки мэр и съемочная группа встретили молодого человека, который тренировался на спортивный площадке, и напомнили ему о необходимости оставаться дома. Тот назвал происходящее клоунадой и нецензурно выругался.

На молодого человека составили протоколы о нарушении правил режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) и мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). По первому его оштрафовали на две тысячи рублей, а по второму арестовали.