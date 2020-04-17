Россия направит в Абхазию военных специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом

Россия направит из Крыма в Абхазию подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Туда через Крымский мост уже отправились 13 специальных автомобилей, рассказали Интерфаксу в пресс-службе флота. По прибытии они развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в дезинфекции.

Ранее Россия отправляла военных специалистов, медоборудование, средства защиты и тест-системы в Италию, США, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также в Армению. Запросы о помощи по дипломатическим каналам России направляли также практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении.