В Калининграде вынесен приговор по делу «Балтийского авангарда русского сопротивления»

В Калининграде в Балтийском флотском военном суде оглашен приговор по делу националистической монархической организации «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС) об умысле на насильственное вычленение Калининградской области из состава России с последующим присоединением ее к Евросоюзу и призывах к убийству Владимира Путина. Об этом «Новой газете» сообщили активисты, поддерживавшие подсудимых, и ждавшие окончания процесса у стен суда – последние заседания проходили из-за эпидемии в закрытом режиме, а также адвокат Мария Бонцлер, ранее отстраненная от дела и защиты Александра Оршулевича (главного фигуранта), а затем и защиты Александра Мамаева.

Оршулевич, признанный организатором сообщества, приговорен к 8 годам колонии общего режима, Игорь Иванов и Александр Мамаев (о. Николай, священник РПЦЗ) как участники сообщества получили по 6 лет. Все – колонии общего режима. И Николай Сенцов – 3 года колонии-поселения. Поскольку все подсудимые содержались на время следствия и суда в одиночных камерах калининградского СИЗО, каждый день заключения Сенцову зачтен за два, и он освобожден в зале суда. Остальным зачли день за полтора (поскольку им назначена колония общего режима). По словам Бонцлер, Мамаеву и Иванову осталось сидеть полтора года, Оршулевичу – 3,5: «Если еще затянется апелляция, а по опыту это месяца на четыре, то и того меньше».

Процесс с декабря вела коллегия из трех судей Второго Западного окружного военного суда (Москва), само дело возбуждено ФСБ 27 мая 2017 года, тогда же состоялись первые задержания. После ареста в сентябре 2017 года Сенцова обвинение переквалифицировали с экстремистского сообщества на террористическое. Однако в ходе судебного разбирательства прокуратура отказалась поддерживать выводы следствия ФСБ и ходатайствовала о повторной смене обвинения – теперь обратно с терроризма на экстремизм. И запросила шесть лет колонии Сенцову (за хранение оружия и взрывчатки), Иванову и Мамаеву – по семь (как участникам организации), Оршулевичу (как ее создателю) – десять (до этого ему грозило пожизненное заключение).

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов дела политзаключенными.