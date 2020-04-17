Госдума приняла закон, позволяющий получать российское гражданство не отказываясь от иностранного 

Депутаты Госдумы проголосовали за закон, позволяющий иностранцам сохранить свое гражданство при получении российского. Документ принят в третьем чтении, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Пока что желающие получить российский паспорт обязаны предоставить справку о том, что в своей стране они отказались от гражданства. Исключение было сделано лишь для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Новый закон также упрощает получение гражданства для граждан Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана. Теперь им не придется для получения российских документов жить в стране в течение пяти лет. Кроме того, выходцам из стран, ранее входивших в состав СССР, не нужно будет подтверждать наличие законного источника средств к существованию. То же самое будет касаться иностранных супругов россиян.

В начале марта президент Владимир Путин поручил провести миграционную реформу и модернизировать институт российского гражданства. В том числе, реформа предполагает отмену временного проживания как миграционного статуса и введение трех режимов получения российского паспорта: общего, упрощенного и особого.