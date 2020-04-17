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17 апреля, 18:00 (мск) Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач «Новой» из США

Госдума приняла закон, позволяющий получать российское гражданство не отказываясь от иностранного 

Общество

 

Депутаты Госдумы проголосовали за закон, позволяющий иностранцам сохранить свое гражданство при получении российского. Документ принят в третьем чтении, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Пока что желающие получить российский паспорт обязаны предоставить справку о том, что в своей стране они отказались от гражданства. Исключение было сделано лишь для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Новый закон также упрощает получение гражданства для граждан Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана. Теперь им не придется для получения российских документов жить в стране в течение пяти лет. Кроме того, выходцам из стран, ранее входивших в состав СССР, не нужно будет подтверждать наличие законного источника средств к существованию. То же самое будет касаться иностранных супругов россиян.

В начале марта президент Владимир Путин поручил провести миграционную реформу и модернизировать институт российского гражданства. В том числе, реформа предполагает отмену временного проживания как миграционного статуса и введение трех режимов получения российского паспорта: общего, упрощенного и особого.

Теги:
sn, миграционная политика, россия, гражданство
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