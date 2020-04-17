Суд в Екатеринбурге освободил из-под домашнего ареста программиста Литреева

Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста программиста Александра Литреева, подозреваемого в приобретении наркотиков. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

«Судья освободил Александра Литреева от домашнего ареста. Саша свободный человек. Другой меры пресечения не избрано», — написал адвокат.

Сторона обвинения в ходе процесса настаивала на сохранении меры пресечения — чтобы программист не смог скрыться от следствия. Сам Литреев утверждал, что не намерен скрываться.

Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге 22 февраля 2020 года. Его обвинили в покупке двух таблеток наркотического вещества MDMA (экстази) с целью личного употребления. Программист признал свою вину.

Несмотря на то, что вменяемое программисту преступление не является тяжким, 24 февраля его поместили в СИЗО. Дознаватель указывала, что он может скрыться от следствия, так как не имеет в Екатеринбурге постоянного места жительства. Позднее он был переведен под домашний арест — на съемную квартиру, предоставленную одним из горожан.

Александр Литреев известен как создатель приложения «Красная кнопка», которое позволяет оповестить о задержании человека его друзей и правозащитников. А также — как основатель проекта «Русский слон», который посвящен деанонимизации силовиков, превышающих свои полномочия во время массовых акций.