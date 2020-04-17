Губернатор сообщил, что вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили пьяный дебош в обсерваторе и попытались сбежать оттуда

Жители Хабаровска, которых по возвращению из Сеула отправили на карантин в обсерватор, устроили дебош с требованием отпустить их домой. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

«После употребления спиртных напитков в обсерваторе они решили, что здоровые, и устроили там настоящий дебош с выпрыгиванием в окна и попытками уйти силой из лечебного учреждения», — сказал глава региона.

По его словам, среди зачинщиков дебоша были люди с положительными пробами на коронавирус, у одного человека диагностирована пневмония. «Понимаете, если бы они ушли эти люди коронавирусные, что началось бы в Хабаровске. Не думаю, что они будут сидеть дома», — добавил Фургал. Он пообещал, что по поводу произошедшего будет говорить с сотрудниками МВД.

В пресс-службе губернатора ТАСС сообщили, что некоторые прилетевшие из Южной Кореи также пытались покинуть инфекционный госпиталь, куда их госпитализировали 15 апреля с признаками ОРВИ.

12 апреля в Хабаровск из Сеула доставили 90 взрослых и пятерых детей, не успевших вернуться на родину до закрытия границ. Всех их отправили в обсерватор на двухнедельный карантин. Всего в регионе, по последним данным, подтверждены 109 случаев заражения коронавирусом, больше 40 из них приходятся на Хабаровск. Девять человек уже выздоровели, трое скончались.