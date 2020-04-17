В Москве суд отказался принудительно помещать в психбольницу пенсионерку, задержанную за нарушение самоизоляции

Люблинский суд Москвы на выездном заседании в 13-й психиатрической больнице отклонил иск руководителей заведения о принудительной госпитализации 63-летней пенсионерки Натальи Шубиной, задержанной за поход в магазин у дома якобы в нарушение режима самоизоляции.

Как рассказала «Новой газете» адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко, пять сотрудников полиции и три росгвардейца задержали женщину днем 15 апреля. На видео, снятом ее сыном, полицейские объясняли задержание тем, что женщина отказалась показать цифровой пропуск, предоставив вместо него пенсионное удостоверение.

С собой у нее был пропуск, однако задерживать ее стали, когда она, показав его, продолжила свой путь, настаивают ее знакомые. Когда женщину заталкивали в служебный автомобиль, у нее начался нервный срыв и она просила вызвать себе врачей, жалуясь на полученные синяки. Шубину госпитализировали уже из ОВД «Текстильщики» и доставили в психиатрическую больницу, руководство которой настояло на лечениии. Женщина отказалась.

В ближайшее часы пенсионерку должны выписать из больницы и отпустить. «В данной ситуации мог оказаться любой человек. У всех разная степень эмоциональности, и неизвестно, какая может быть реакция в стрессовой ситуации», — считает ее адвокат Оксана Опаренко.

Накануне на жесткое задержание из-за нарушения режима самоизоляции пожаловались также жители Нагатинского затона на юге Москвы. Мужчину, гулявшего с женой и ребенком у подъезда своего дома, задержали за то, что в паспорте у него была указана другая прописка.