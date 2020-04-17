Госдума запретила продавать алкоголь в небольших барах и кафе

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете на продажу алкоголя в небольших (площадью меньше 20 кв.м) барах и кафе, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Также документ наделяет регионы правом самим устанавливать какие-либо другие ограничения по продаже алкоголя, вплоть до полного запрета деятельности общепитов, торгующих спиртными напитками в жилых домах. Власти субъектов смогут потребовать увеличения площади таких заведений.

«Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, <…> для того чтобы люди после завершения карантина не столкнулись вновь с существованием этого зла под названием "наливайки", а их владельцы заранее понимали все свои риски и либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем», — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, законодатели получают большое количество жалоб от населения на подобные заведения. Депутат уверен, что «наливайки» омрачают жизнь и «превращают существование жителей многоквартирных домов в настоящий ад».

Законопроект подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России», его внесли в марте прошлого года, а в сентябре приняли в первом чтении. Эксперты отмечали, что под ограничения могут попасть около 10 тысяч заведений по всей стране.